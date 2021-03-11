***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans NO 204764) Lisansı Ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (NO 701243) Lisansları sahibi "Suzan BAYKAL"'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, İdil CUVAŞAKAY'ın Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917294BIST