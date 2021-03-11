***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 16:39
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans NO 204764) Lisansı Ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (NO 701243) Lisansları sahibi "Suzan BAYKAL"'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, İdil CUVAŞAKAY'ın Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917294
BIST
17:541.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:547,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 68,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 67,9000
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:549,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0443
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3100
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:546,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,29
|
|Önceki Kapanış
|: 6,31
|
6,37
En Düşük
6,26
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.372.009
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.449.746
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.823.440
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.401.070
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZMDC
|2,78
|228.781.354
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,80
|18.746.023
|% -9,72
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|509.721.035
|% -9,40
|
|SASA
|44,56
|4.072.891.484
|% -4,09
|
|SISE
|7,69
|1.606.028.707
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,90
|1.175.755.942
|% -1,63
|
|GARAN
|8,98
|1.130.277.580
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,32
|998.636.674
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|998.636.674
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|1.606.028.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|318.886.108
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,45
|619.544.809
|% 2,07
|
|PETKM
|6,25
|843.977.528
|% 0,32
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5224
|7,5255
|% 0,28
|
|Euro
|8,9927
|9,0009
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4686
|10,5211
|% 0,57
|
|Frank
|8,0887
|8,1374
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,60
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB