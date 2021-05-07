***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021-06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan 1 yıl (12 ay süreli) anlaşma kapsamında, çalışmalar devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişme olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma bilgilendirmeleri yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Berkosan A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935418BIST