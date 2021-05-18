***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz1) Şirketimizin 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 50419183696 T.C. kimlik no‘lu Memet Aldıkaçtı‘nın, Başkan Yardımcılığı'na 50413183814 T.C. kimlik no‘lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 50410183978 T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı, 34514210730 T.C. kimlik no'lu Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve 23549119880 T.C. kimlik no'lu Nesrin DEVRİK'in (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına, 2) Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına.3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, Yardımcılığına Nesrin Devrik ‘in ve Suzan Baykal'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik'in getirilmesineiii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik‘in getirilmesine,18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'na istinaden şirketin temsili için aşağıda yazılı olduğu şekilde imza sirküleri düzenlenmesine,4) Şirketin temsil ve ilzamının ise Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'dan herhangi birisinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile 3(üç)yıl süreyle şirketin ahzu kabza da yetkili olmak üzere şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,5) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'nın imzalamaya yetkilendirilmesine,6) İşbu kararın tescil ve ilanınaOy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936755BIST