***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulmuzun 01.11.2021 Tarihli 2021-14 Sayılı Kararına istinaden,"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda " Artan talepleri karşılamak ve fabrika alanlarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla Ayazpaşa Mah.Çayla Köyü Yolu Bağlar Meşeliği mevkii Saray/ Tekirdağ adresinde bulunan fabrikamıza 1600 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına, yine Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde N11 112 Ada 5. Parsel Bozüyük/Bilecik adresinde bulunan fabrikamıza 960 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına karar vermis ve buna ilişkin duyurusunu aynı gün KAP ‘ ta yayımlamıştır.Bahse konu ek binalardan "Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde N11 112 Ada 5. Parsel Bozüyük/Bilecik adresinde bulunan fabrikamıza 960 m2 Kapalı alanlı ek bina yapımı tamamlanmıştır.Diğer taraftan, Ayazpaşa Mah.Çayla Köyü Yolu Bağlar Meşeliği mevkii Saray/ Tekirdağ adresinde bulunan fabrikamıza yapılması planlanan ek bina projesi ise atıl alanların daha etkin kullanımı ve mamul istilfleme şeklinin değiştirilmesi ile fabrika daha fonksiyonel kullanımı sağlamıştır. Bu şekli ile kullanım alanlarının verimliliği gözlemlenerek, söz konusu ek binanın yapımı, 2022 yılı Mart ayında yeniden değerlendirilecektir.Saygılarımızla,Kamuoyuna duyurulur.Berkosan A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973627BIST