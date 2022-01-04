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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 18:15
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021-06.012021-07.05.2021-23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   04.01.2021 ve 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirket'imizin hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı), paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli) danışmanlık ve aracılık sözleşmesinin imzalandığını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurmuştuk.
İşbu Sözleşme süresi içinde bir çok potansiyel yatırımcı ile bağlantıya geçilmiş olup, adaylardan ikisi ile gizlilik anlaşması imzalanmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.  Ancak süreç,  Türkiye ve Dünya genelinde yaşanılan makro konjonktür nedeniyle olumsuz sonuçlanmıştır.
İş bu güncelleme Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 24 ‘üncü maddesi kapsamında "yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması" gerekçesiyle yapılmaktadır. "
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988711


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Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 0,16  
Gümüş Gr. 10,05 10,06 0,41  
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