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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2022 14:08
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizle ilgili , bazı internet siteleri  ve sosyal medya hesaplarında, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte gerçeği yansıtmayan  haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır.
Şirketimizle ilgili gelişmeler , hakkında  kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmekte olup,  Şirketimiz dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Şirketimizle ilgili tüm bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998879


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PKENT 406,10 10.534.672 % 9,99  
UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
HURGZ 2,21 58.980.992 % 9,95  
SAMAT 5,77 26.882.241 % 9,90  
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Altın Ons 1.805 1.806 0,39  
Altın Gr. 787 787 -0,79  
Cumhuriyet 5.208 5.286 -15,00  
Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 0,07  
Gümüş Gr. 9,77 9,78 0,00  
B. Petrol 92,97 92,97 1,86  
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