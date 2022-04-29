***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti Bozüyük OSB'ye ait olan Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Poyra Köyü , 112 Ada, 5 Parselde yer alan, Fabrikamızın da üzerinde yer aldığı, 26.11.2012 Tarihinde arsa tahsis sözleşmesi ile tarafımıza tahsis edilmiş olan 45.000 m2 yüz ölçümlü arsamızın tapusu , firmamız lehine 28.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025971BIST