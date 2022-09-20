***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nesrin Devrik tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine 19.09.2022 tarihinde ikametgah değişikliği nedeni sunmuş oladuğu istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Murat Karataş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,Sn.Murat Karataş'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına,ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014/04Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliğine,iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'ninÜyeliğine,getirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064319BIST