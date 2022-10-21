***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:18
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" açıklamamıza istinaden
SKUMTECK S.A. firmasına ilişkin değerleme raporu tarafımıza gelmiş olup, söz konusu değerlendirme raporu incelenerek, SKUMTECK S.A. firması ile yapılacak nihai görüşmeler sonrası, konu neticelendirilecektir. Bahse konu yatırıma ilişkin sonuçlar ilerleyen günlerde siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Madd. Üretim ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073360
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5957
En Yüksek
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|: -0,06%
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|Açılış
|: 18,7050
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2939
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5957
|% -0,06
|
|Euro
|18,2745
|18,2939
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8758
|20,9805
|% 0,22
|
|Frank
|18,5158
|18,6273
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
|