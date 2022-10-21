***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" açıklamamıza istinadenSKUMTECK S.A. firmasına ilişkin değerleme raporu tarafımıza gelmiş olup, söz konusu değerlendirme raporu incelenerek, SKUMTECK S.A. firması ile yapılacak nihai görüşmeler sonrası, konu neticelendirilecektir. Bahse konu yatırıma ilişkin sonuçlar ilerleyen günlerde siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Berkosan Yalıtım ve Tecrit Madd. Üretim ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073360BIST