***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:30
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022 - 21.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgilili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve 21.10.2022 tarihinde tarafımıza iletilmiştir . Sürece ilişkin gelişmeler KAP'da eş zamanlı paylaşılmıştır . Bahse konu yatırım kararına ilişkin olarak , Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı değerlendirme sonrasında, Skumteck S.A şirketine yapılması planlanan yatırıma ilişkin, Şirkemize maksimum faydanın sağlanması amacıyla Skumteck S.A firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verimiş olup, 2023 yılı ilk çeyrek dönem içinde nihai karar verilerek siz değerli paydaşlarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Mad. Üret.ve Tic. A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091622
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0018
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,1200
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.094,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 1.094,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7045
|18,7171
|% 0,06
|
|Euro
|19,9851
|20,0018
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4935
|22,6063
|% -0,06
|
|Frank
|20,1527
|20,2741
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.382
|7.449
|16,00
|
|Yarım
|3.575
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
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|B. Petrol
|84,42
|84,42
|0,96
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