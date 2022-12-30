***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022 - 21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgilili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve 21.10.2022 tarihinde tarafımıza iletilmiştir . Sürece ilişkin gelişmeler KAP'da eş zamanlı paylaşılmıştır . Bahse konu yatırım kararına ilişkin olarak , Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı değerlendirme sonrasında, Skumteck S.A şirketine yapılması planlanan yatırıma ilişkin, Şirkemize maksimum faydanın sağlanması amacıyla Skumteck S.A firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verimiş olup, 2023 yılı ilk çeyrek dönem içinde nihai karar verilerek siz değerli paydaşlarımızla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Berkosan Yalıtım ve Tecrit Mad. Üret.ve Tic. A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091622BIST