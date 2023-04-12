***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:22
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022-21.10.2022-30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve 21.10.2022 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. 30.12.2022 tarihinde yapılan açıklamada ise Skumteck S.A firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verildiği siz değerli ortaklarımızla paylaşılmıştır.
Bu süreç içerisinde Skumteck S.A. firmasının ana ortağı ve yönetim kurulu başkanının sağlık sorumlarının gündeme gelmesi nedeniyle Skumteck S.A firmasının yönetiminde değişiklik kararı alınmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yaşanılan sağlık sorunları ve yönetim değişikliği nedeniyle henüz Skumteck S.A firmasının 2022 yılı finansal sonuçları şirketimize iletilememiştir.
14.06.2022 tarihinde imzalanmış olan "iyi niyet anlaşması" kapsamına Şirketimiz, Skumteck S.A firmasının yeni yönetimi ile görüşmeleri devam etmektedir.Gelişmeler ışığında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137041
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