***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022-21.10.2022-30.12.2022-12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve 21.10.2022 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. 30.12.2022 tarihinde yapılan açıklamada ise Skumteck S.A firmasının 2022 sonu mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verildiği siz değerli ortaklarımızla paylaşılmıştır.Bu süreç içerisinde Skumteck S.A. firmasının ana ortağı ve yönetim kurulu başkanının sağlık sorumlarının gündeme gelmesi nedeniyle Skumteck S.A firmasının yönetiminde değişiklik kararı alınmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yaşanılan sağlık sorunları ve yönetim değişikliği nedeniyle henüz Skumteck S.A firmasının 2022 yılı finansal sonuçları şirketimize iletilememiştir.Mevcut durum itibariyle, Skumteck S.A firmasının yönetiminin yeniden yapılanma süreci devam etmekte olup, bahse konu iyi niyet anlaşması kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171676BIST