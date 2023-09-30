***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2023 14:39
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Berkosan Balkans Doo şirketimizin pay satışı işleminin Sırbistan Resmi Kurumlarınca onaylandığını, ilgili pay satışından elde edilen gelir ile Yeni makine (Extrüder Hattı) siparişimizin verildiğini ve yeni hattımızın Eylül /2023 itibariyle, kurulumlarının tamamlanarak,devreye girmesinin planladığını 17.07.2023 Tarihli "Finansal Duran Varlık Satışı" başlıklı Kap açıklamamızda siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmıştık.
Yeni makine (Extrüder Hattı) hattımızın kurulumları tamamlanmış olup 30.09.2023 itibariyle devreye alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198418
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3302
18:0529,0085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0199
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.628,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -13,65
|Açılış
|: 1.629,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.627,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3661
|27,3709
|% 0,21
|
|Euro
|28,9506
|29,0085
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3338
|33,5010
|% 0,04
|
|Frank
|29,8229
|30,0025
|% 0,03
|
|Riyal
|7,2840
|7,3205
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-16,18
|
|Altın Gr.
|1.630
|1.630
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.858
|11.019
|-69,00
|
|Yarım
|5.446
|5.532
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.766
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,36
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284