***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Berkosan Balkans Doo şirketimizin pay satışı işleminin Sırbistan Resmi Kurumlarınca onaylandığını, ilgili pay satışından elde edilen gelir ile Yeni makine (Extrüder Hattı) siparişimizin verildiğini ve yeni hattımızın Eylül /2023 itibariyle, kurulumlarının tamamlanarak,devreye girmesinin planladığını 17.07.2023 Tarihli "Finansal Duran Varlık Satışı" başlıklı Kap açıklamamızda siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmıştık.Yeni makine (Extrüder Hattı) hattımızın kurulumları tamamlanmış olup 30.09.2023 itibariyle devreye alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198418BIST