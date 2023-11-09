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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2023 18:39
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4.06.2022-21.10.2022-30.12.2022-12.04.2023-13.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplanstısında alınan "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" ile ilgili kararımız kapsamında , Skumteck S.A ‘in şirket değerleme raporu yaptırılmış ve  21.10.2022  tarihinde tarafımıza iletilmiştir.  30.12.2022 tarihinde yapılan açıklamada  ise Skumteck S.A firmasının 2022 sonu  mali verileri ile tekrar değerlendirilmesine karar verildiği siz değerli ortaklarımızla paylaşılmıştır.
Bu süreç içerisinde Skumteck S.A. firmasının ana ortağı ve yönetim kurulu başkanının sağlık sorumlarının gündeme gelmesi  nedeniyle Skumteck S.A firmasının  yönetiminde değişiklik kararı alınmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
    
Mevcut durum itibariyle, Skumteck S.A firmasının  yönetiminin  yeniden  yapılanma süreci tamamlanmış olup,   bahse konu iyi niyet anlaşması kapsamında ki  yatırım kararı,  Şirketin 2022 yıl sonu ve 2023 yılı altı aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının tarafımıza iletilmesini takiben  2024 Yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216533


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