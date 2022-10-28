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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2022 13:25
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemleri


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Kararı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 1.950.000 1.950.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 Nâma
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 13.650.000 13.650.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 15.600.000 15.600.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.600.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 28.10.2022 Tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
?1. Şirketimizin, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.600.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak 31.200.000.- TL ‘ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 15.600.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıllar karlarından (2020 - 2021 Yılları Karlarından) karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,
3. İhraç edilecek payların, şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre , nama yazılı A Grubu paylara A Grubu nama , B Grubu hamiline yazılı paylara, B Grubu hamiline pay şeklinde ihraç edilmesine,
4. Bahse konu karar kapsamında , Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve sürece ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürünün yetkilendirilmesine ,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075031


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Çeyrek 1.613 1.634 -13,00  
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