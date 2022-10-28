***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Kararı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 15.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 1.950.000 1.950.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 NâmaB Grubu, BRKSN, TREBERK00010 13.650.000 13.650.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 15.600.000 15.600.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.600.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 28.10.2022 Tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.?1. Şirketimizin, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.600.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak 31.200.000.- TL ‘ye çıkarılmasına,2. Artırılan 15.600.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıllar karlarından (2020 - 2021 Yılları Karlarından) karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,3. İhraç edilecek payların, şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre , nama yazılı A Grubu paylara A Grubu nama , B Grubu hamiline yazılı paylara, B Grubu hamiline pay şeklinde ihraç edilmesine,4. Bahse konu karar kapsamında , Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve sürece ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürünün yetkilendirilmesine ,Oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075031BIST