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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2022 18:32
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemleri


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 1.950.000 1.950.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 Nâma
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 13.650.000 13.650.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 15.600.000 15.600.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.600.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 15.600.000 TL'den bedelsiz artırılarak 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1852 sayılı kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091627


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