***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 15.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 1.950.000 1.950.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 NâmaB Grubu, BRKSN, TREBERK00010 13.650.000 13.650.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 15.600.000 15.600.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.01.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.600.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.12.2022SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.12.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.01.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.01.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBedelsiz sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099124BIST