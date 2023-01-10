***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 17:02
şlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.01.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 09.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10.01.2023 tarih ve 10744 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ve onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 TADİL METNİ.pdf
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099491
BIST
17:424.995
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -175,68
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.987
17:4218,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
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18,7888
En Düşük
18,6015
17:4220,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,3000
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|Önceki Kapanış
|: 20,2700
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20,2406
En Düşük
19,9729
17:421.132,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.132,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.364.471
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.971.525
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.440.361
|% 9,99
|
|MAKIM
|23,80
|182.656.020
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|156.042.114
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.183.809
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.875.564
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|132,60
|6.665.189.563
|% -4,19
|
|EREGL
|38,50
|6.557.317.877
|% -3,31
|
|ASELS
|58,15
|6.484.633.873
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|KOZAL
|566,60
|4.212.112.394
|% -4,48
|
|EKGYO
|8,57
|3.866.078.433
|% -1,83
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|SKBNK
|2,80
|522.809.577
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,33
|3.099.742.264
|% -2,70
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7669
|22,8811
|% -0,09
|
|Frank
|20,2838
|20,4060
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:57XU100
Endeks 5, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 28 altında . İşlem hacmi 89, 500.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 047 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 142, 624 adet işlem
-
17:54KAREL
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 276 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF