***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









şlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.01.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 09.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10.01.2023 tarih ve 10744 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ve onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 TADİL METNİ.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞME.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099491BIST