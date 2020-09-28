***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 11:58
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEMET ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı 17.05 A ve B Bağımsız Üye Değil
ENİS ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.6 A ve B Bağımsız Üye Değil
MELTEM VANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Satış-Pazarlama Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
HAYDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 14.05.2018 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
NESRİN DEVRİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876914
BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:50
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
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|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.265.704
|% 9,99
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|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
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|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,46
|89.394.926
|% -8,23
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|INTEM
|24,12
|4.649.296
|% -6,15
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|ASELS
|17,46
|709.660.949
|% 1,39
|
|CEMTS
|15,09
|399.272.113
|% 0,87
|
|THYAO
|10,44
|381.071.727
|% -0,19
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|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|201.001.913
|% -0,95
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|VKGYO
|3,65
|287.126.301
|% 4,29
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7942
|7,7984
|% 1,83
|
|Euro
|9,0949
|9,1042
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,0296
|10,0799
|% 3,05
|
|Frank
|8,3810
|8,4315
|% 2,04
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% 1,78
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,15
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
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