***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEMET ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı 17.05 A ve B Bağımsız Üye DeğilENİS ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.6 A ve B Bağımsız Üye DeğilMELTEM VANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Satış-Pazarlama Koordinatörü Bağımsız Üye DeğilHAYDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 14.05.2018 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu KomiteNESRİN DEVRİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876914BIST