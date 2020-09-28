Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2020 11:58
GÜNCEL HABERLER



***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEMET ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı 17.05 A ve B Bağımsız Üye Değil
ENİS ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.6 A ve B Bağımsız Üye Değil
MELTEM VANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Satış-Pazarlama Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
HAYDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 14.05.2018 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
NESRİN DEVRİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876914


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:501.121
Değişim :  -0,24% |  -2,69
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
DESPC 11,56 25.265.704 % 9,99  
TLMAN 37,42 4.299.446 % 9,99  
RODRG 8,48 1.954.383 % 9,99  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 7,7942 7,7984 % 1,83  
Euro 9,0949 9,1042 % 2,21  
Sterlin 10,0296 10,0799 % 3,05  
Frank 8,3810 8,4315 % 2,04  
Riyal 2,0720 2,0824 % 1,78  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 2,78  
Altın Gr. 466 466 7,68  
Cumhuriyet 3.092 3.139 34,00  
Tam 3.082 3.158 37,65  
Yarım 1.490 1.528 18,22  
Çeyrek 747 764 9,11  
Gümüş.Ons 23,14 23,19 0,28  
Gümüş Gr. 5,78 5,79 0,15  
B. Petrol 42,55 42,55 0,14  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru