***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2021 09:43
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Suzan Baykal Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 11.03.2021 0212 830 44 55 yatirimciiliskileri@berkosan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204764, 701243
İdil Çuvaşakay Yönetim Asistanı 0212 830 44 55 idil.cuvasakay@berkosan.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919570
BIST
13:031.398
En Yüksek
|Değişim
|: -8,60%
|| -131,47
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:037,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 9,06%
|| 0,6537
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:039,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 9,61%
|| 0,8255
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:03438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 8,32%
|| 33,67
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TRILC
|31,32
|104.872.683
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,05
|10.927.322
|% 7,23
|
|ARSAN
|10,76
|53.046.178
|% 6,22
|
|BJKAS
|6,02
|249.441.109
|% 2,21
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|FRIGO
|27,90
|948.215
|% -10,00
|
|MPARK
|21,60
|12.840.379
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.118.248
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.974.047
|% -10,00
|
|YAPRK
|98,10
|2.333.379
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.088.987.566
|% -9,93
|
|FROTO
|214,00
|589.010.452
|% -6,30
|
|THYAO
|12,53
|541.906.140
|% -9,14
|
|SISE
|6,99
|441.826.680
|% -9,22
|
|PETKM
|5,45
|392.954.246
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.088.987.566
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|213.112.788
|% -9,05
|
|PETKM
|5,45
|392.954.246
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|154.395.626
|% -9,81
|
|SISE
|6,99
|441.826.680
|% -9,22
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8559
|7,8634
|% 9,02
|
|Euro
|9,3587
|9,3935
|% 9,35
|
|Sterlin
|10,8956
|10,9502
|% 9,25
|
|Frank
|8,4755
|8,5266
|% 9,62
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 9,37
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,14
|
|Altın Gr.
|439
|439
|34,52
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.860
|2.934
|102,13
|
|Yarım
|1.382
|1.419
|49,41
|
|Çeyrek
|693
|710
|24,70
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|-0,28
|