***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSuzan Baykal Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 11.03.2021 0212 830 44 55 yatirimciiliskileri@berkosan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204764, 701243İdil Çuvaşakay Yönetim Asistanı 0212 830 44 55 idil.cuvasakay@berkosan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919570BIST