***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2021 15:10
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@berkosan.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Suzan Baykal Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 11.03.2021 0212 830 44 55 yatirimci.iliskileri@berkosan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204764, 701243
İdil Çuvaşakay Yönetim Asistanı 0212 830 44 55 idil.cuvasakay@berkosan.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKOSAN IBERICA S.L YALITIM-İZOLASYON 500000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
BERKOSAN BALKANS DOO YALITIM-İZOLASYON 213000 EUR 60 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936757
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0372
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:05507,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,67
|Açılış
|: 507,90
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3807
|8,3874
|% 0,39
|
|Euro
|10,2405
|10,2516
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,8428
|11,9022
|% 0,21
|
|Frank
|9,2760
|9,3319
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|13,68
|
|Altın Gr.
|508
|508
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|-2,13
|