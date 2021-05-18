***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@berkosan.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSuzan Baykal Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 11.03.2021 0212 830 44 55 yatirimci.iliskileri@berkosan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204764, 701243İdil Çuvaşakay Yönetim Asistanı 0212 830 44 55 idil.cuvasakay@berkosan.comBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBERKOSAN IBERICA S.L YALITIM-İZOLASYON 500000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBERKOSAN BALKANS DOO YALITIM-İZOLASYON 213000 EUR 60 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936757BIST