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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 15:10



***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@berkosan.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Suzan Baykal Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 11.03.2021 0212 830 44 55 yatirimci.iliskileri@berkosan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204764, 701243
İdil Çuvaşakay Yönetim Asistanı 0212 830 44 55 idil.cuvasakay@berkosan.com

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKOSAN IBERICA S.L YALITIM-İZOLASYON 500000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
BERKOSAN BALKANS DOO YALITIM-İZOLASYON 213000 EUR 60 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936757


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NUHCM 54,00 9.706.288 % 0,00  
YGYO 1,21 15.046.946 % 0,00  
PETKM 6,26 455.207.600 % 0,00  
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Sterlin 11,8428 11,9022 % 0,21  
Frank 9,2760 9,3319 % 0,08  
Riyal 2,2289 2,2401 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 13,68  
Altın Gr. 508 508 5,59  
Cumhuriyet 3.314 3.364 9,00  
Tam 3.320 3.408 36,17  
Yarım 1.605 1.648 17,50  
Çeyrek 805 824 8,75  
Gümüş.Ons 27,94 27,97 -0,22  
Gümüş Gr. 7,54 7,54 -0,03  
B. Petrol 66,58 66,58 -2,13  
Seans Raporu 18:05
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