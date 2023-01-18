***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2023 16:16
Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103010
BIST
16:295.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 87,32
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:2918,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:2920,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1486
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:291.159,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.159,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.160,03
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ONCSM
|49,76
|1.894.015
|% 9,99
|
|SDTTR
|91,10
|31.863.409
|% 9,96
|
|SOKE
|12,05
|16.499.173
|% 9,95
|
|PCILT
|36,04
|15.487.980
|% 9,95
|
|TNZTP
|14,83
|301.217.931
|% 9,93
|
|BMSTL
|40,20
|39.258.463
|% -2,80
|
|GLCVY
|28,44
|22.550.766
|% -2,60
|
|KMPUR
|115,40
|196.778.099
|% -2,53
|
|IMASM
|258,60
|16.563.923
|% -2,05
|
|ZEDUR
|61,00
|1.236.851
|% -1,93
|
|ALFAS
|275,60
|578.108.198
|% 4,67
|
|AHGAZ
|90,40
|425.463.691
|% -0,50
|
|TNZTP
|14,83
|301.217.931
|% 9,93
|
|PRDGS
|10,32
|271.197.120
|% 9,90
|
|PLTUR
|13,50
|210.333.120
|% 4,33
|
|TNZTP
|14,83
|301.217.931
|% 9,93
|
|PLTUR
|13,50
|210.333.120
|% 4,33
|
|EYGYO
|18,16
|201.323.324
|% 4,67
|
|AHGAZ
|90,40
|425.463.691
|% -0,50
|
|SNICA
|28,22
|74.467.402
|% -0,84
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7957
|% 0,15
|
|Euro
|20,3963
|20,4094
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,2135
|23,3300
|% 1,00
|
|Frank
|20,4741
|20,5974
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9885
|5,0136
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|10,39
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|7,15
|
|Cumhuriyet
|7.830
|7.949
|24,00
|
|Tam
|7.863
|7.918
|34,00
|
|Yarım
|3.832
|3.875
|17,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|1,27
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 13 artarak (% 1.25 ) 4, 792
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, YYAPI, SOKE, TNZTP, EDATA, BEYAZ, CEOEM, YESIL, PCILT, SDTTR
-
16:43
EDATA, ASUZU, ASELS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
BMSTL, DIRIT, PEKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 113 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 120 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem