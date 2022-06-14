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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.06.2022 18:26
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SKUMTECK S.A
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
YOKTUR
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
YOKTUR
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
YOKTUR
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İş hacminin gelişmesi ile birlikte, lokal üretim ve bölgesel satışın hayata geçmesi. Böylece yüksek navlun maliyetlerinden kaçınarak, karlılığa olumlu yönde etkisi olacağı öngörülmektedir.
Açıklamalar

             Şirket Yönetim Kurulumuz,14.06.2022 Tarihinde  şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.
1    Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz  Norveç yasalarına göre kurulan ve  Norveç'de "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına,bu kapsamda  SKUMTECH SA'in hisselerinin  %50 ‘sinin Berkosan tarafından satın  alınmasına,
2.     Söz konusu ortaklık için taraflarca  "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmasına,
3.    Bahse konu sözleşme kapsamında SKUMTECH SA ‘in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanmasına ve ortaya çıkacak satınalma bedelinin taraflarca üzerinde anlaşılacak zaman diliminde taksitler halinde ödenmesine ,
4.    Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına ve  ilerleyen süreçte,  konuya ilişkin  meydana gelecek gelişmelerden ( ödenecek bedel ve taksit tutarı vb.)   yatırımcıların bilgilendirilmesine,
5.    Tüm çalışmaların yürütülmesi ve sürecin tamamlanması için şirket genel müdürü Sn. Enis Aldıkaçtı'ya yetki verilmesine
       
Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037288


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TETMT 243,40 9.238.047 % 9,99  
RAYSG 12,94 7.916.951 % 9,94  
YGGYO 20,36 5.404.085 % 9,94  
UFUK 67,00 1.539.995 % 9,93  
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Altın Gr. 1.012 1.012 8,28  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.713 6.845 57,00  
Yarım 3.296 3.348 28,00  
Çeyrek 1.651 1.674 14,00  
Gümüş.Ons 21,39 21,42 0,35  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,31  
B. Petrol 120 120 -1,42  
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