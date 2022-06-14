***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSKUMTECK S.AVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıYOKTURVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıYOKTURİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/10/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYOKTURYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisiİş hacminin gelişmesi ile birlikte, lokal üretim ve bölgesel satışın hayata geçmesi. Böylece yüksek navlun maliyetlerinden kaçınarak, karlılığa olumlu yönde etkisi olacağı öngörülmektedir.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz,14.06.2022 Tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.1 Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve Norveç'de "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına,bu kapsamda SKUMTECH SA'in hisselerinin %50 ‘sinin Berkosan tarafından satın alınmasına,2. Söz konusu ortaklık için taraflarca "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmasına,3. Bahse konu sözleşme kapsamında SKUMTECH SA ‘in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanmasına ve ortaya çıkacak satınalma bedelinin taraflarca üzerinde anlaşılacak zaman diliminde taksitler halinde ödenmesine ,4. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına ve ilerleyen süreçte, konuya ilişkin meydana gelecek gelişmelerden ( ödenecek bedel ve taksit tutarı vb.) yatırımcıların bilgilendirilmesine,5. Tüm çalışmaların yürütülmesi ve sürecin tamamlanması için şirket genel müdürü Sn. Enis Aldıkaçtı'ya yetki verilmesineOy Çokluğu ile karar verilmiştir.SaygılarımızlaBerkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037288BIST