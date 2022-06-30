***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2022 16:37
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 Tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında ,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, Yardımcılığına Nesrin Devrik ‘in ve Suzan Baykal'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik'in getirilmesine
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik‘in getirilmesine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040384
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