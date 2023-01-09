***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.01.2023 09:01
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,81 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096371
BIST
13:195.263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -79,40
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.177
13:1918,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,9095
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7974
En Düşük
18,6125
13:1920,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1408
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1086
En Düşük
19,9153
13:191.131,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.131,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GSRAY
|7,48
|22.640.068
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|14.269.144
|% 9,98
|
|KSTUR
|295,40
|371.659
|% -9,99
|
|MARTI
|4,58
|40.642.965
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|279.233.335
|% -9,82
|
|FENER
|65,50
|563.972.905
|% -9,34
|
|MANAS
|45,72
|64.547.939
|% -6,85
|
|KRDMD
|19,21
|5.558.223.718
|% -0,26
|
|THYAO
|141,00
|4.385.747.209
|% -1,05
|
|EREGL
|40,58
|4.246.428.488
|% -2,55
|
|ENKAI
|34,64
|2.971.617.166
|% 1,46
|
|ASELS
|61,25
|2.845.256.432
|% -2,62
|
|KRDMD
|19,21
|5.558.223.718
|% -0,26
|
|EKGYO
|9,14
|2.164.413.382
|% -0,87
|
|YKBNK
|10,45
|1.395.101.327
|% -2,79
|
|SKBNK
|2,88
|312.929.401
|% 0,70
|
|KATMR
|2,57
|279.233.335
|% -9,82
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7771
|18,7843
|% 0,42
|
|Euro
|20,0404
|20,0542
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,7452
|22,8592
|% 0,83
|
|Frank
|20,2363
|20,3582
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% 0,44
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|8,28
|
|Cumhuriyet
|7.625
|7.740
|37,00
|
|Tam
|7.658
|7.719
|131,00
|
|Yarım
|3.709
|3.773
|64,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,10
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|2,55
|