***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.01.2023 17:02
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN
09.01.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BERKOSAN YALITIM BRKSN 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095364
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1647
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.123,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 17,15
|Açılış
|: 1.124,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|POLTK
|1.992,60
|56.720.705
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|1.318.481
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|62.060.822
|% 9,99
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|KUVVA
|48,00
|6.594.560
|% -5,88
|
|UMPAS
|5,50
|1.854.135
|% -5,34
|
|PCILT
|38,06
|98.672.460
|% -4,85
|
|ULUFA
|7,16
|42.283.214
|% -4,15
|
|PGSUS
|478,40
|1.868.216.815
|% 5,14
|
|ENJSA
|33,70
|1.805.293.043
|% 4,21
|
|ODAS
|10,00
|1.129.232.568
|% 2,35
|
|GESAN
|208,50
|1.087.795.628
|% 0,68
|
|EYGYO
|19,95
|958.791.907
|% -3,25
|
|ODAS
|10,00
|1.129.232.568
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,19
|75.693.989
|% 4,39
|
|ENJSA
|33,70
|1.805.293.043
|% 4,21
|
|HLGYO
|5,62
|303.990.835
|% 1,44
|
|EYGYO
|19,95
|958.791.907
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7580
|18,7703
|% 0,03
|
|Euro
|19,9115
|19,9359
|% 0,87
|
|Sterlin
|22,5331
|22,6461
|% 1,10
|
|Frank
|20,0704
|20,1913
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9785
|5,0034
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|29,34
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,84
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|107,00
|
|Yarım
|3.689
|3.761
|52,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.881
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,34
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem