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***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

06.01.2023 17:02
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN

09.01.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BERKOSAN YALITIM BRKSN 100,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095364


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 28,82 42.665.751 % 10,00  
VERUS 121,00 63.216.855 % 10,00  
POLTK 1.992,60 56.720.705 % 9,99  
AYES 55,60 1.318.481 % 9,99  
HKTM 61,65 62.060.822 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7580 18,7703 % 0,03  
Euro 19,9115 19,9359 % 0,87  
Sterlin 22,5331 22,6461 % 1,10  
Frank 20,0704 20,1913 % 0,56  
Riyal 4,9785 5,0034 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 29,34  
Altın Gr. 1.124 1.124 17,84  
Cumhuriyet 7.539 7.653 54,00  
Tam 7.617 7.695 107,00  
Yarım 3.689 3.761 52,00  
Çeyrek 1.850 1.881 27,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,54  
Gümüş Gr. 14,35 14,37 0,34  
B. Petrol 79,82 79,82 1,13  
Seans Raporu 18:05
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