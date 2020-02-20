***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 14:46
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820338
BIST
14:47117.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -1.714,37
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.406
14:476,0962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:476,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:47316,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,88
|Açılış
|: 316,33
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,41
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|139.520.507
|% 19,87
|
|HATEK
|9,93
|24.082.589
|% 16,00
|
|SNGYO
|1,39
|2.999.186
|% 15,83
|
|LOGO
|73,50
|54.258.472
|% 8,25
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,32
|678.900.546
|% -18,77
|
|VERTU
|5,40
|34.085.389
|% -18,18
|
|GSRAY
|3,24
|762.634.842
|% -16,92
|
|FENER
|16,60
|706.260.737
|% -14,61
|
|BJKAS
|3,06
|1.017.071.921
|% -13,07
|
|BJKAS
|3,06
|1.017.071.921
|% -13,07
|
|ASELS
|28,76
|966.091.739
|% -3,43
|
|GSRAY
|3,24
|762.634.842
|% -16,92
|
|FENER
|16,60
|706.260.737
|% -14,61
|
|THYAO
|14,61
|695.716.606
|% -1,95
|
|BJKAS
|3,06
|1.017.071.921
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,26
|281.991.033
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,24
|762.634.842
|% -16,92
|
|IHLGM
|1,23
|162.489.494
|% -5,38
|
|ODAS
|2,10
|260.120.637
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8167
|7,8559
|% -0,29
|
|Frank
|6,1735
|6,2107
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,21
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.084
|2.136
|16,35
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|7,91
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,09
|59,09
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:57POLHO
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 431 adet işlem
-
14:56BJKAS
Yüzde -12.78 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 077, 075 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, EKGYO
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1447, 65 kaybederek (% -1.28 ) 111, 316
-
14:55
QNBFL, YONGA, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında