***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:33
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822665
BIST
15:20106.491
En Yüksek
|Değişim
|: -3,56%
|| -3.926,95
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:206,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,2240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:206,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:20325,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,61
|Açılış
|: 325,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,72
|14.218.127
|% 15,50
|
|OYAYO
|3,86
|28.522.570
|% 14,20
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.768.592
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,43
|1.333.618
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|42.948.837
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,86
|1.233.109.446
|% -2,39
|
|ASELS
|27,90
|862.129.642
|% -0,29
|
|GARAN
|9,64
|401.664.375
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,34
|220.456.531
|% -4,49
|
|ODAS
|1,97
|220.118.316
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,40
|167.160.109
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|142.785.746
|% -5,43
|
|ODAS
|1,97
|220.118.316
|% -3,43
|
|THYAO
|11,86
|1.233.109.446
|% -2,39
|
|YKBNK
|2,34
|220.456.531
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9984
|8,0386
|% 0,35
|
|Frank
|6,4243
|6,4630
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6562
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-15,25
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,37
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|-1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:32CRDFA
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 030 adet işlem
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TAVHL, GARAN
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3893, 35 kaybederek (% -3.73 ) 100, 440
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, SANFM, MEMSA
-
15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, HALKS, BALAT, TUPRS, EGCYH, YONGA, ETILR, UFUK, MMCAS, EGCYO