***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 10:11
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824485
BIST
14:39112.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.938,41
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:396,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:396,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:39322,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,86
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.220
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,28
|57.903.320
|% 10,72
|
|DGATE
|9,12
|79.448.415
|% 9,88
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.592.246
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|HALKB
|6,35
|140.874.236
|% 1,28
|
|TKNSA
|8,73
|97.419.180
|% 5,18
|
|PGSUS
|52,00
|94.016.478
|% 0,58
|
|DGATE
|9,12
|79.448.415
|% 9,88
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,36
|57.987.885
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,50
|50.919.305
|% 2,04
|
|CEMAS
|1,23
|33.591.121
|% 0,82
|
|ADESE
|1,51
|40.809.733
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8219
|7,8611
|% 0,32
|
|Frank
|6,3545
|6,3927
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6147
|1,6228
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|0,09
|
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