***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:02
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832546
BIST
11:2091.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 251,36
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:206,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:207,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:20336,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,63
|Açılış
|: 336,01
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|9.989.634
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.698.966
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|27.706.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|18.774.321
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.744.052
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.822.295
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.903.111
|% -9,77
|
|QNBFB
|37,00
|493.653
|% -4,39
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|ISYAT
|2,10
|3.987.712
|% -4,11
|
|THYAO
|9,49
|426.737.611
|% 2,59
|
|GARAN
|8,08
|220.530.998
|% 1,76
|
|ASELS
|24,16
|188.913.644
|% -0,41
|
|IPEKE
|8,33
|110.695.375
|% 5,18
|
|KOZAA
|10,06
|102.309.991
|% 2,55
|
|IHLAS
|0,47
|33.166.078
|% 2,17
|
|IHLGM
|0,90
|61.121.139
|% 7,14
|
|ODAS
|1,35
|77.833.692
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,93
|100.115.739
|% -0,52
|
|THYAO
|9,49
|426.737.611
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8290
|7,8683
|% 0,61
|
|Frank
|6,6660
|6,7061
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7103
|1,7188
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.624
|-7,89
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,50
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-0,41
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