***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:24
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842169
BIST
10:5999.520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.589,66
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:597,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:597,6610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
10:59383,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 383,94
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.930.466
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.899.351
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|DEVA
|14,58
|1.907.953
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|269.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|910.617
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|225.049.226
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|197.021.321
|% 2,71
|
|GARAN
|8,19
|181.719.228
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,56
|153.329.551
|% 4,91
|
|ASELS
|26,60
|128.255.720
|% -1,99
|
|AFYON
|2,94
|225.049.226
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|197.021.321
|% 2,71
|
|ODAS
|1,75
|49.381.073
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,56
|153.329.551
|% 4,91
|
|TSKB
|1,02
|27.057.866
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7022
|8,7459
|% -0,32
|
|Frank
|7,2404
|7,2840
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8593
|1,8686
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,21
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.517
|3,40
|
|Tam
|2.528
|2.579
|3,40
|
|Yarım
|1.232
|1.260
|1,70
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,52
|