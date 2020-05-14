***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:54
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844941
BIST
14:1199.295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -863,93
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:116,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:117,5146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:11384,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,94
|Açılış
|: 384,30
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|18.870.959
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|125.232.131
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.153.413
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.558.341
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.076.886.375
|% 0,98
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|GARAN
|7,79
|404.907.706
|% -1,39
|
|SASA
|9,17
|326.303.463
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,43
|242.362.361
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,63
|78.244.483
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,43
|242.362.361
|% -0,41
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,07
|100.533.857
|% -0,93
|
|YGYO
|0,63
|44.023.589
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4677
|8,5102
|% -0,50
|
|Frank
|7,1153
|7,1582
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,33
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,40
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
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|B. Petrol
|30,28
|30,28
|1,09
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