***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866322
BIST
11:201.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -27,08
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:207,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1034
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3320
En Düşük
7,2144
11:208,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6761
En Düşük
8,5597
11:20485,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,84
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.857.356
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|90.910.792
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|174.626
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.889.898
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.138.152
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.786.066
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|520.730
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|381.303
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,86
|424.280.691
|% 1,91
|
|ASELS
|14,60
|335.255.180
|% -4,39
|
|GARAN
|6,34
|303.994.157
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|241.733.381
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|95.908.419
|% -3,85
|
|SISE
|5,86
|424.280.691
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|109.285.719
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5615
|9,6095
|% 0,99
|
|Frank
|7,9866
|8,0347
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|