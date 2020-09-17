***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:23
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875391
BIST
11:411.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:417,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5486
En Düşük
7,4825
11:418,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9155
En Düşük
8,8040
11:41471,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:39
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.861.045
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|340.098.757
|% -1,26
|
|AVOD
|4,40
|280.975.049
|% 8,91
|
|PETKM
|4,34
|209.743.529
|% -0,23
|
|RTALB
|52,00
|202.221.937
|% 1,56
|
|GARAN
|6,70
|170.253.504
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,13
|340.098.757
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,08
|103.417.763
|% -0,92
|
|AVOD
|4,40
|280.975.049
|% 8,91
|
|TSKB
|1,08
|57.391.483
|% -0,92
|
|KARSN
|3,02
|159.542.219
|% 2,72
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5417
|7,5435
|% 0,52
|
|Euro
|8,9076
|8,9132
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 0,28
|
|Frank
|8,2470
|8,2967
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0043
|2,0144
|% 0,44
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,76
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,34
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,59
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
|
Seans Raporu
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