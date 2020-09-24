***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 13:25
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876437
BIST
16:361.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:367,6433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0576
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:368,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0727
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:36455,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,35
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:36
|CRFSA
|23,98
|22.354.602
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.831
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.896.047
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.302.070
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.609
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|3.050.760.094
|% 5,78
|
|SISE
|6,79
|1.110.624.105
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,29
|875.232.472
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,99
|817.676.371
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|684.927.234
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|3.050.760.094
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|684.927.234
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,29
|875.232.472
|% 0,00
|
|ADESE
|2,38
|463.119.828
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,58
|297.496.562
|% 2,60
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6387
|7,6433
|% -0,75
|
|Euro
|8,8969
|8,9034
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,7022
|9,7509
|% -0,75
|
|Frank
|8,2089
|8,2583
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0284
|2,0385
|% -0,95
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,64
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,67
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,04
|