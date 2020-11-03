***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:07
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885576
BIST
10:171.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:178,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:179,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8658
En Düşük
9,7754
10:17514,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 514,23
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,41
|191.797.475
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,38
|166.752.265
|% -0,88
|
|GARAN
|6,66
|128.889.120
|% 0,76
|
|ODAS
|3,26
|107.699.231
|% 2,19
|
|ASELS
|17,46
|90.211.461
|% -0,96
|
|TSKB
|2,41
|191.797.475
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,38
|166.752.265
|% -0,88
|
|ODAS
|3,26
|107.699.231
|% 2,19
|
|SKBNK
|1,74
|54.649.321
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,74
|42.092.743
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4478
|8,4527
|% 0,15
|
|Euro
|9,8523
|9,8634
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,8897
|10,9443
|% 0,19
|
|Frank
|9,1637
|9,2189
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% 0,08
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-1,99
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,88
|38,88
|-0,09
|