***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 10:19
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896960
BIST
13:461.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:467,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:469,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:46462,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 462,47
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:46
|DOBUR
|23,32
|2.570.117
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|29.461.336
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,88
|178.669.059
|% -8,48
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|GUBRF
|71,60
|1.844.969.372
|% -7,55
|
|KOZAL
|108,00
|1.040.060.903
|% 1,60
|
|KRDMD
|5,99
|806.761.581
|% 1,87
|
|GARAN
|10,34
|762.986.047
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|KARSN
|3,74
|757.457.348
|% 4,76
|
|ISGYO
|2,95
|439.766.154
|% 5,73
|
|YKBNK
|3,09
|439.947.740
|% 0,65
|
|PETKM
|5,14
|709.480.009
|% 3,21
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3888
|% -0,45
|
|Euro
|9,0696
|9,0762
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0156
|10,0658
|% -0,19
|
|Frank
|8,3618
|8,4122
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9648
|1,9746
|% -0,36
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|