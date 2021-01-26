***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:03
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904332
BIST
11:191.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,90
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:197,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3998
11:198,9959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9797
11:19442,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 442,63
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:19
|VAKFN
|8,26
|24.900.724
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.363.796
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|TACTR
|21,94
|1.632.380
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.367.767
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,48
|617.988.828
|% 0,40
|
|KARSN
|5,42
|501.938.035
|% 4,23
|
|GARAN
|9,44
|472.166.180
|% -1,05
|
|KOZAL
|121,20
|449.410.634
|% -0,16
|
|ODAS
|4,02
|278.656.234
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,48
|617.988.828
|% 0,40
|
|TSKB
|1,94
|261.861.175
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,51
|203.305.235
|% -2,58
|
|IHLGM
|1,55
|174.653.030
|% -1,27
|
|KARSN
|5,42
|501.938.035
|% 4,23
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4091
|7,4130
|% 0,11
|
|Euro
|8,9899
|8,9959
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0645
|10,1150
|% -0,26
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9694
|1,9793
|% 0,08
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,38
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,31
|