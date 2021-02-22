***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:06
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911305
BIST
11:241.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:247,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:248,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:24403,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,71
|Açılış
|: 403,73
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:23
|LINK
|42,70
|25.722.570
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|8.999.002
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|14.790.628
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|71.556.546
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,00
|127.930.013
|% -8,36
|
|SASA
|41,46
|1.329.153.199
|% -7,50
|
|THYAO
|12,54
|566.355.572
|% 1,95
|
|KOZAL
|145,50
|475.521.207
|% 0,41
|
|VAKBN
|4,68
|442.569.055
|% -2,50
|
|HEKTS
|32,38
|410.073.291
|% -7,11
|
|VAKBN
|4,68
|442.569.055
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,38
|204.873.339
|% 3,48
|
|KARSN
|5,35
|389.709.310
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|70.993.680
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|152.910.678
|% 1,23
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0235
|7,0259
|% 0,64
|
|Euro
|8,4960
|8,5018
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7791
|9,8282
|% 0,31
|
|Frank
|7,7497
|7,7964
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8631
|1,8724
|% 0,40
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|11,15
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,42
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Seans Raporu
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