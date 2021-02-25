***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 12:36
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912636
BIST
12:321.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:327,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
12:328,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8063
En Düşük
8,7148
12:32413,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,67
|Açılış
|: 413,98
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|INVEO
|136,30
|27.361.450
|% -6,00
|
|KRONT
|59,65
|18.351.048
|% -5,91
|
|PETKM
|5,39
|1.103.345.922
|% 4,46
|
|KARSN
|4,72
|644.650.246
|% 0,43
|
|THYAO
|13,12
|636.059.148
|% 2,26
|
|SASA
|43,16
|577.547.002
|% 8,06
|
|KOZAL
|134,80
|484.574.528
|% 0,97
|
|PETKM
|5,39
|1.103.345.922
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,33
|440.005.221
|% 2,64
|
|IHLAS
|0,91
|136.234.630
|% 1,11
|
|KARSN
|4,72
|644.650.246
|% 0,43
|
|TSKB
|1,76
|187.611.480
|% 1,15
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1899
|7,1914
|% 0,31
|
|Euro
|8,7936
|8,7986
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,1594
|10,2104
|% 0,53
|
|Frank
|7,9153
|7,9630
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9120
|1,9216
|% 0,32
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-13,00
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-13,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,65
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,58
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,60
|