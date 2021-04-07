***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:47
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924123
BIST
10:531.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,82
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.406
10:538,1824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1997
En Düşük
8,1173
10:539,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0550
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7398
En Düşük
9,6365
10:53458,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,23
|Açılış
|: 458,26
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MTRKS
|33,88
|61.797
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.314.407
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.397.279
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.941.526
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.228.478
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.208.151
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|332.397.900
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,42
|252.729.552
|% 0,82
|
|GARAN
|6,75
|238.826.192
|% -0,59
|
|JANTS
|864,10
|208.361.423
|% -2,76
|
|THYAO
|12,86
|165.978.599
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,16
|109.054.873
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,92
|96.468.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|63.305.595
|% -0,72
|
|ODAS
|3,72
|142.749.540
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|332.397.900
|% 4,18
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1727
|8,1824
|% 0,67
|
|Euro
|9,7168
|9,7255
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,2735
|11,3301
|% 0,54
|
|Frank
|8,7754
|8,8283
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 0,69
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,45
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|0,24
|