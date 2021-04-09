***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:22
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926080
BIST
14:101.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
14:108,1414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:109,6879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:10457,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,02
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TUREX
|14,52
|239.798
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|450.821
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.996.498
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.481.087
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.752.095
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|MRGYO
|2,43
|12.877.499
|% -8,30
|
|EREGL
|16,22
|679.907.728
|% 2,40
|
|BJKAS
|10,88
|582.523.274
|% 6,98
|
|KRDMD
|7,40
|575.078.398
|% -0,40
|
|JANTS
|852,90
|430.770.724
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,24
|351.402.122
|% -3,57
|
|TSKB
|1,36
|163.573.797
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,24
|351.402.122
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,91
|184.270.658
|% -1,04
|
|ITTFH
|2,87
|247.655.302
|% 8,71
|
|YKBNK
|2,14
|177.940.628
|% -1,83
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1363
|8,1414
|% 0,11
|
|Euro
|9,6794
|9,6879
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,1387
|11,1946
|% -0,02
|
|Frank
|8,7609
|8,8137
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1641
|2,1750
|% 0,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|-25,30
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-12,23
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,08
|