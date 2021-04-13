***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:25
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927332
BIST
13:231.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -16,88
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:238,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:239,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:23452,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,81
|Açılış
|: 452,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KENT
|410,00
|8.229.110
|% 9,95
|
|BJKAS
|13,51
|247.858.005
|% 9,93
|
|FENER
|34,02
|457.362.993
|% 8,69
|
|AYCES
|58,90
|1.985.614
|% 6,13
|
|ALCAR
|355,00
|31.152.556
|% 5,65
|
|SAYAS
|30,78
|9.721.770
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.904.671
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|28.600.296
|% -9,96
|
|EREGL
|16,72
|581.241.540
|% 1,95
|
|FENER
|34,02
|457.362.993
|% 8,69
|
|GARAN
|6,63
|393.352.688
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,50
|361.566.385
|% 0,54
|
|THYAO
|11,66
|304.094.353
|% -2,59
|
|EKGYO
|1,76
|278.671.619
|% -3,30
|
|TSKB
|1,29
|201.952.702
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|190.117.873
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,57
|212.498.592
|% 0,85
|
|GARAN
|6,63
|393.352.688
|% 0,15
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1434
|8,1494
|% 0,00
|
|Euro
|9,6845
|9,6973
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1662
|11,2222
|% -0,01
|
|Frank
|8,7679
|8,8207
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1658
|2,1767
|% -0,03
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|-5,63
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,72
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|