***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928690
BIST
10:041.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.400
10:048,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0836
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
10:049,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0771
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
10:04459,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,18
|Açılış
|: 459,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler10:04
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|QUAGR
|28,84
|40.442.634
|% 8,91
|
|BTCIM
|14,92
|546.281
|% 8,67
|
|RYSAS
|3,58
|9.505
|% -43,44
|
|PEKGY
|1,80
|5.133.615
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|977.497
|% -10,00
|
|PKENT
|2.115,00
|57.105
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|386.909
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|72.631.594
|% -2,72
|
|BJKAS
|10,95
|68.691.901
|% 0,00
|
|GARAN
|7,29
|41.516.598
|% -0,27
|
|QUAGR
|28,84
|40.442.634
|% 8,91
|
|YKBNK
|2,17
|27.667.775
|% -1,81
|
|ODAS
|3,58
|72.631.594
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,17
|27.667.775
|% -1,81
|
|IHYAY
|0,78
|7.185.717
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,95
|68.691.901
|% 0,00
|
|GARAN
|7,29
|41.516.598
|% -0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0855
|8,0909
|% 1,04
|
|Euro
|9,6761
|9,6833
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,0886
|11,1442
|% 0,75
|
|Frank
|8,7532
|8,8059
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1535
|2,1643
|% 1,13
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,19
|
Seans Raporu
10:04
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 98 kaybederek (% -0.34 ) 1, 461
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10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle RYSAS, ECBYO, PEKGY
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10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, COSMO, ARTI
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR