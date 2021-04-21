***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:51
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929901
BIST
10:571.344
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -21,45
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.341
10:578,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:579,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:57466,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 466,53
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.754.201
|% 9,52
|
|FENER
|34,66
|62.263.110
|% 8,31
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.724.762
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.319.352
|% -9,90
|
|SANEL
|4,05
|538.024
|% -9,19
|
|GOLTS
|43,54
|3.724.969
|% -9,10
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,40
|508.048.708
|% -2,59
|
|GARAN
|6,96
|313.136.817
|% -1,83
|
|EREGL
|18,10
|256.484.798
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,19
|174.482.683
|% -0,14
|
|KOZAL
|107,10
|148.896.380
|% -1,74
|
|PETKM
|6,40
|508.048.708
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|118.605.941
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,82
|92.372.925
|% -1,09
|
|TSKB
|1,24
|61.162.687
|% -1,59
|
|GARAN
|6,96
|313.136.817
|% -1,83
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1449
|8,1480
|% 0,50
|
|Euro
|9,7943
|9,8025
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,3124
|11,3692
|% 0,37
|
|Frank
|8,8406
|8,8939
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% 0,50
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
|