***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 14:30
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964517
BIST
15:311.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -30,23
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:318,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:3110,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:31490,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 490,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|AKYHO
|2,86
|28.326.884
|% 5,54
|
|TEZOL
|19,20
|1.199.210.740
|% 4,12
|
|IZTAR
|18,90
|6.903.701
|% 4,07
|
|NUGYO
|13,23
|10.492.058
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,20
|54.675.962
|% -7,69
|
|DGATE
|12,78
|7.407.193
|% -6,03
|
|SELGD
|5,20
|3.606.868
|% -4,94
|
|THYAO
|12,56
|673.733.979
|% -1,26
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EREGL
|16,57
|336.345.409
|% -2,76
|
|TUPRS
|106,60
|323.196.181
|% -1,93
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|186.791.199
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|TSKB
|1,21
|65.980.669
|% -3,20
|
|THYAO
|12,56
|673.733.979
|% -1,26
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6607
|8,6625
|% 0,18
|
|Euro
|10,1491
|10,1523
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,7976
|11,8567
|% -0,35
|
|Frank
|9,2916
|9,3475
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3039
|2,3155
|% 0,22
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|-1,66
|