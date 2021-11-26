***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:01
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979716
BIST
11:301.794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -25,22
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:3012,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0949
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:3013,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1585
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:30696,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 6,57
|Açılış
|: 696,63
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.650.895
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.580.981
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|33.078.088
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,50
|27.117.881
|% -7,41
|
|KZBGY
|28,18
|43.133.687
|% -7,30
|
|DOCO
|950,20
|15.657.569
|% -7,10
|
|PGSUS
|91,25
|201.927.802
|% -6,79
|
|THYAO
|17,52
|1.046.640.325
|% -6,71
|
|THYAO
|17,52
|1.046.640.325
|% -6,71
|
|GARAN
|11,58
|530.601.812
|% -1,36
|
|YKBNK
|3,29
|461.256.855
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,74
|419.467.986
|% -1,58
|
|SISE
|11,89
|371.968.203
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,29
|461.256.855
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,16
|163.454.999
|% -2,26
|
|THYAO
|17,52
|1.046.640.325
|% -6,71
|
|HALKB
|5,21
|303.600.714
|% -0,76
|
|TSKB
|1,50
|79.119.960
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0641
|12,0947
|% 0,79
|
|Euro
|13,5881
|13,6259
|% 1,18
|
|Sterlin
|15,9118
|15,9916
|% -0,17
|
|Frank
|12,8823
|12,9599
|% 0,88
|
|Riyal
|3,1880
|3,2040
|% -0,03
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,44
|
|Altın Gr.
|697
|697
|7,14
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-3,86
|