***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2022 12:18
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034808
BIST
13:372.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 38,68
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
13:3716,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1733
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5906
En Düşük
15,9954
13:3717,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2489
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
13:37988,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,98
|Açılış
|: 988,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,60
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TETMT
|256,50
|5.321.557
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|2.851.264
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,44
|36.202.263
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.040.123
|% 9,89
|
|GZNMI
|36,12
|38.141.581
|% 9,59
|
|EPLAS
|17,83
|42.153.405
|% -9,99
|
|MZHLD
|82,00
|3.404.507
|% -7,61
|
|DIRIT
|2,56
|86.801
|% -3,76
|
|SUMAS
|66,80
|53.920
|% -3,61
|
|SANFM
|33,80
|8.028.443
|% -3,26
|
|THYAO
|47,56
|2.690.914.841
|% -0,88
|
|SASA
|43,28
|2.542.210.753
|% -1,41
|
|SISE
|21,78
|1.734.212.084
|% 4,61
|
|EREGL
|35,26
|1.035.833.030
|% 2,14
|
|GARAN
|15,38
|914.557.203
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,86
|601.117.147
|% 2,88
|
|ODAS
|2,95
|556.749.706
|% 5,36
|
|YKBNK
|4,92
|594.631.519
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,11
|485.323.632
|% 4,31
|
|TSKB
|2,33
|267.572.144
|% 5,43
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5847
|16,5876
|% 1,06
|
|Euro
|17,8060
|17,8457
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,7610
|20,8651
|% 1,58
|
|Frank
|17,1843
|17,2878
|% 1,14
|
|Riyal
|4,4085
|4,4307
|% 1,05
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|0,87
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.673
|45,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|43,36
|
|Yarım
|3.164
|3.246
|20,97
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,49
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,87
|