***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035635
BIST
11:222.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,78
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:2217,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3410
|Açılış
|: 17,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:2218,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3742
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3555
En Düşük
17,8912
11:221.016,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 18,31
|Açılış
|: 1.016,14
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:22
|EMKEL
|2,61
|24.798.657
|% 9,66
|
|FONET
|11,94
|29.359.257
|% 7,96
|
|ULUUN
|21,88
|173.826.254
|% 6,21
|
|SEGYO
|1,28
|236.448.011
|% 5,79
|
|PGSUS
|166,80
|247.115.180
|% 5,64
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYGYO
|4,61
|45.232.442
|% -6,87
|
|TETMT
|245,00
|11.387.665
|% -6,81
|
|RALYH
|12,03
|31.065.808
|% -6,38
|
|THYAO
|49,44
|2.197.222.450
|% 2,02
|
|SISE
|23,20
|1.256.299.011
|% 0,52
|
|KRDMD
|15,42
|931.222.970
|% 1,98
|
|EREGL
|35,18
|836.012.917
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,14
|717.790.367
|% -0,19
|
|SEGYO
|1,28
|236.448.011
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,85
|276.864.724
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,19
|406.903.579
|% -1,41
|
|ODAS
|3,05
|228.317.546
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|361.702.338
|% -0,82
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0922
|17,0952
|% 2,04
|
|Euro
|18,3144
|18,3475
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3769
|21,4841
|% 1,66
|
|Frank
|17,4372
|17,5422
|% 1,64
|
|Riyal
|4,5442
|4,5670
|% 2,05
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,08
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,23
|
Seans Raporu
11:22
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11:37GESAN
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Endeks 2, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 16, 623.00 milyon TL de
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11:35SEGYO
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11:33FONET
Yüzde 7.96 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 491, 365 adet işlem
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11:32SANFM
Yüzde 4.02 oranında artışla 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 804 adet işlem