***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041407
BIST
10:042.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,04
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.418
10:0416,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0849
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9111
En Düşük
16,7799
10:0417,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0405
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:04981,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,90
|Açılış
|: 981,67
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
981,70
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:04
|AKFGY
|2,27
|5.737.013
|% 3,65
|
|BMSCH
|11,36
|1.899.008
|% 3,56
|
|LIDFA
|10,38
|1.004.579
|% 3,39
|
|BERA
|15,88
|41.956.258
|% 3,25
|
|HEKTS
|29,68
|41.674.195
|% 3,06
|
|ULUSE
|210,00
|2.149.726
|% -8,70
|
|CANTE
|38,10
|698.966
|% -4,75
|
|MZHLD
|85,05
|281.595
|% -2,24
|
|OYLUM
|2,62
|262.687
|% -1,87
|
|MAKIM
|14,95
|1.744.731
|% -1,52
|
|THYAO
|48,10
|172.402.587
|% 0,88
|
|EREGL
|26,46
|69.518.012
|% 1,93
|
|SISE
|21,32
|63.254.549
|% 0,57
|
|VKGYO
|2,04
|54.267.085
|% -0,49
|
|KRDMD
|10,92
|48.049.703
|% 2,34
|
|VKGYO
|2,04
|54.267.085
|% -0,49
|
|TSKB
|1,99
|19.126.635
|% 0,51
|
|DGNMO
|2,47
|18.905.909
|% 0,41
|
|BUCIM
|2,37
|14.308.744
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,63
|3.775.497
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8815
|16,9111
|% 0,50
|
|Euro
|17,5641
|17,5773
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,3829
|20,4851
|% 0,48
|
|Frank
|17,5046
|17,6100
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4805
|4,5030
|% 0,32
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.646
|20,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,24
|